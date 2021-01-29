أوبو تعتمد هاتف Oppo A94 في NBTC استعدادا للإعلان الرسمي

حصل هاتف Oppo A94 من أوبو Oppo ، على شهادة من قبل مؤسسة IMDA في سنغافورة منذ حوالي أسبوعين، والآن تم اعتماد الهاتف الذي يحمل اسم النموذج CPH2203 من قبل NBTC في تايلاند أيضا، مما يشير إلى خطط الشركة الصينية للإعلان الرسمي عن الهاتف قريبا.





هاتف أوبو القادم A94 سيكون هاتفا ذكيا يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G، ولكن بخلاف ذلك، لم تكشف الشهادة عن مواصفات أخرى للجهاز. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت هيئة التصديق التايلاندية (NBTC )، أنA94 سيكون هاتفا ذكيا يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G، ولكن بخلاف ذلك، لم تكشف الشهادة عن مواصفات أخرى للجهاز.









ولكن تم رصد الهاتف ضمن قوائم لجنة رعاية الجودة الصينية (CQC)، والتي كشفت أن هاتف Oppo A94 سيدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.





وظهر الهاتف أيضا على منصة Geekbench، والذي يحمل رقم الطراز CPH2205، وأنه من المحتمل أن يكون أحد إصدارات A94، تبين انه سيعمل بواسطة معالج من نوع Helio P95، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسيتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





وتم اعتماد الهاتف ذات رقم الطراز CPH2205 من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، حيث كشفت قوائمها أن هاتف Oppo A94 سيأتي بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب، مما يعني أن الهاتف الذكي يمكن أن يأتي بشاشة من نوع LCD، وتكشف إحدى المستندات في قائمة FCC أن الشاشة ستبلغ حوالي 6.2 بوصة.



