إجابات: 40 ٪ من حالات الطلاق تحدث أول 3 سنوات من الزواج بسبب قلة الوعى

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأى ، إن هناك نحو 40٪ من حالات الطلاق تحدث اول 3 سنوات من الزواج بسبب قله الوعى .





واضاف محمد أحمد ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن برنامج " مودة " يعمل على توعية المقبلين على الزواج ويساهم في تقليل نسب الطلاق .





وأشار الى انه لابد من العمل على وضع مناهج فى المراحل الدراسية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأسرة .



