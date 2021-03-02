إجابات: 40 ٪ من حالات الطلاق تحدث أول 3 سنوات من الزواج بسبب قلة الوعى

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاع الرأى ، إن هناك نحو 40٪ من حالات الطلاق تحدث اول 3 سنوات من الزواج بسبب قله الوعى .
واضاف محمد أحمد ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن برنامج " مودة " يعمل على توعية المقبلين على الزواج ويساهم في تقليل نسب الطلاق .
وأشار الى انه لابد من العمل على وضع مناهج فى المراحل الدراسية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأسرة .
وتابع أن أساس نجاح اى مجتمع هو نجاح الاسرة فى البداية ، لافتًا إلى أن دور العبادة و الاعلام كبير جدا لعمل توعية شاملة للمواطنين للحفاظ على اسرة مترابطة .