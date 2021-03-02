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أخبار البلد

برعاية الكنيسة الأسقفية.. "معًا من أجل مصر" يواصل أنشطته بيوم ترفيهي لمرضى الأورام

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:25 م
معا من أجل مصر وأنشطة
معا من أجل مصر وأنشطة ترفيهية لمرضى السرطان بالمنيا
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سامح سلام
يواصل شباب مشروع معًا من أجل تنمية مصر نشاطه بمحافظة المنيا، بتنظيم يوم ترفيهى بحضور عدد كبير من أطفال معهد الأورام وأسرهم بنادى الشرطة بمدينة المنيا. 

وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: هدف اليوم كان التخفيف عن الأطفال والعمل على تحسين مناعتهم النفسية إذ ساعد فريق المبادرة على رسم البسمة على وجوههم وذويهم من خلال فقرات الرسم و التلوين والألعاب والموسيقى والهدايا. 


وأضافت الكنيسة: نفذ فريق المبادرة أيضا لقاء مع أطفال قرية جبل الطير بمركز سمالوط بحضور 50 من الفتيات والأولاد من مراحل التعليم الابتدائى إذ كان هدف اليوم ممارسة الأطفال لهوايات الرسم والتلوين. 


وأوضح البيان مشاركة شباب المبادرة بفقرة للحكي والسرد لقصص الأطفال وذلك ضمن مجموعة من اللقاءات الشهرية الدورية التى سوف ينفذها الفريق بقرية جبل الطير وقرية بنى خالد القرية المجاورة حيث تهدف اللقاءات إلى خلق مساحة لروح المشاركة وتعزيز قيم المواطنة والمحبة والتعاون بين أطفال القريتين في المستقبل. 

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.  

من المقرر أن يشمل المشروع  مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.  

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم. 

من ناحية أخرى، استأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء خلال الفترة الصباحية، اجتماعات لجانه، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الغد، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.

ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة النهارية، اجتماعات لجان الإيمان والتعليم، ثم العلاقات المسكونية، وبعدهما الإعلام والمعلومات.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. 
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