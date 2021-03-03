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فن

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:01 ص
تركي آل الشيخ وبن
تركي آل الشيخ وبن شرقي وسلمي الشيمي
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محمد بدران
استعرض موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

وجّه الدكتور أحمد عبدالموجود الميرى، أستاذ القانون الدولى بجامعة أسيوط، والذى وضع امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، وكان من بينه سؤال افتراضي..

تحرص الإعلامية دعاء فاروق مقدمة برنامج "إسال مع دعاء"، على شاشة تلفزيون النهار، على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السلع والمنتجات واختيار الملابس التي تناسبها وتستخدمها ومن ثم الترويج لها.
ونشرت دعاء فاروق مقطع فيديو عبر صفحتها على "انستجرام"، كإعلان عن أحد المنتجات الخاصة بالمنزل، والتي لاقت تفاعلا كبيرًا من جانب متابعيها.

أيام صعبة تعيشها جماهير نادي الزمالك منذ خسارته لدوري أبطال إفريقيا، مرورًا بحل مجلس الإدارة، وأزمات حول تجديد اللاعبين، وصولًا لأزمة اللاعب الغاني أشيمبونج وتجديد عقد فرجاني ساسي، وأزمة خصومات شيكابالا.
وفي هذا الصدد أطلق عماد دربالة، المحلل الرياضي بقناة الزمالك، استفتاء عبر حسابه على 'تويتر" لاستطلاع رأي الجمهور ومعرفة آرائهم حول إمكانية شراء المستشار تركى الشيخ نادى الزمالك كحق انتفاع؟

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها التي وافتها المنية قبل قليل، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.
وكتبت رضوى الشربيني، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

نشرت عارضة الأزياء "سلمى الشيمي"، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة .
وتالقت سلمى الشيمي؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت باللون اللبني، وبدي كت أبيض عاري الكتفين، نال إعجاب متابعيها.
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