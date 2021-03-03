ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير، على أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث العلمي، والاهتمام بجودته، مشددًا على ضرورة تكثيف الدور البحثي للمعهد من خلال مخرجاته البحثية.

وأشار عبدالغفار ، إلى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خلال الفترة الحالية لمساندة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية مرضى الجهاز الهضمي، والكبد، والكلي، المترددين على المعهد لعلاجهم.

ومن جانبها، استعرضت د. وفاء قنديل، الإنشاءات التى يجري العمل بها، وهي تطوير شبكة الصرف الصحي وشبكة الإطفاء والدفاع المدني والمصاعد الخاصة بالمعهد، فضلا عن تطوير 10 مخازن وعزل أسطح المعهد، واستكمال المرحلة الثالثة من تطوير العيادات الخارجية ومبنى المعامل و إحلال وتجديد غرف العمليات.

 وعلى الصعيد البحثي تم زيادة حافز النشر العلمى من خلال برنامج تقييم البحث العلمى  و زيادة الدعم المادى لرسائل الماجستير والدكتوراة.

يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًّا عام 1978؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والجهاز البولى، الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، ويضم المعهد أكثر من 20 قسمًا بحثيًّا، بالإضافة إلى وحدات بحثية وعلاجية متخصصة، كما يضم المعهد 407 من أعضاء هيئة البحوث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. حصاد جامعة القاهرة في تطوير البحث العلمي والنشر الدولي خلال الـ 3 أعوام الأخيرة

التعليم العالي: اعتماد قسم المناعة بتيودور بلهارس للأبحاث كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

ترشيحاتنا

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

حي الإبراهيمية .. الفن الروماني يعانق سحر الإسكندرية.. شاهد

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021