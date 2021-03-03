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تعليم

وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  اليوم الأربعاء  أن الامتحان  الصف الاول الاعدادى في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة دون أى غموض.
 

واضاف  أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية  بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر .

وأوضح أنه تم المرور  في جولة   مفاجئة لمدرستي السيدة عائشة الاعدادية بنات ووادي ماجد الاعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الأول الإعدادي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في المدرستين مؤكدا لأعضائها ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لإعطاء كل طالب حقه كاملا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية . 

 وقدم مدير المديرية الشكر  لصابرين بحر مدير مدرسة السيدة عائشة وهيئة التدريس بالمدرسة
موجهًا  لمجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية بتكريمهم عرفانا بالمجهودات المبذولة  والتي توجت بتحقيق عملية امتحانية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط .

  .
وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض
وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض
وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض
وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض
وكيل تعليم مطروح.. الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط دون غموض
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