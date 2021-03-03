بعد هجرها لـ 1700 عام.. الأفاعي خطر داخل الآبار الرومانية بصحراء مطروح.. شاهد

تمثل الآبار عند أهل البادية في صحراء مطروح بمدنِها، المصدر الرئيسي الذين يعتمدون عليه سواء في شُرب المياه أو تربية الثروة الحيوانية وفي الزراعة.









وتعد الأمطار هي مصدر المياه بالآبار نظراً لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياه الآبار عن مياه نهر النيل.





ورغم مرور حوالى 1700 عام على الإمبراطورية الرومانية، إلا أن آثارها مازالت موجودة فى محافظة مطروح، حيث يتواجد 181 بئرًا رومانية ترجع لتلك الحقبة من التاريخ والتى بدأ مركز التنمية المستدامة في استغلالها ، بتنفيذ تطهير 100 بئر رومانية لحصاد مياه الأمطار.





ويواجه أبناء الصحراء الغربية والعاملين بمركز التنمية المستدامة بمرسي مطروح في بعض الأحيان العديد من المخاطر أثر البحث عن سبل العيش أو توفير كوبا من الماء.





ففي مركز النجيلة غرب مدينة مرسي مطروح واجه الفنين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء احيانًا خطر انتشار الأفاعي داخل أحد الآبار الرومانية القديمة المقامة منذ الآف السنين بمنطقة أبو مزهود عائلة رميميح بمركز ومدينة النجيلة بمسافة تصل إلى 30 كيلو مترًا جنوبًا.

يقول ربيع فازع مدير وحدة دعم الفني والإرشادي بمركز النجيلة إننا في بداية الأعمال خاصة الصيانة نواجه مخاطر عديدة من أهم وجود الثعابين والأفاعي والحشرات السامة أحيانًا في قاع الآبار المهجورة منذ سنوات بل مئات السنوات بسبب فترات الجفاف التي تضرب المنطقة من حين لآخر حسب طبيعة الصحراء القاحلة.





ويروي نوح رافع العميري من سكان قرية أبومزهود جنوب مدينتي سيدي براني والنجيلة إنه أثناء البدء في أعمال التطهير لبئر رقبة مصري ضمن خطة تطهير الآبار الرومانية التي تقوم بها وحدة دعم الفني والإرشادي بمركز النجيلة التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وعند النزول للبئر وسط الظلام الدامس المحيط بالمكان ولا يوجد معهم سوي كشاف وعصا خشب في إيديهم تحسبا لأي ظرف طارئ أو مقابلة أي خطر داخل البئر.





وأضاف الحاج نوح رافع أنه تم العثور علي مجموعة من الأفاعي وسط الظلام وداخل هذا البئر في جوف الصحراء حيث تمت المواجهة والدخول في معركة مع الافاعي والثعابين خاصة هو نجله فقط داخل البئر ومعني خروج أحدهم بسرعة من البير سيعرض الآخر لمصير محتوم وقاتل من الأفاعي .





وأوضح أنه بعد معركة طويلة وبمساعدة نجله رافع حيث استطاعوا الانتصار والخروج من البئر سالمين بحمد الله وبصحبتهم الأفاعي بعد موتها تمامًا.



