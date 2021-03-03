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محافظات

ضبط 120 كجم لحوم خلال حملات رقابية بـ 5 مراكز بالمنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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أيمن رياض

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، 120 كجم لحوم خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية و المعروضات على المواطنين .



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لضبط الأسواق واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


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من جانبه ، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن الحملات أسفرت عن ضبط 27 قضية خلال الحملات التفتيشية بنطاق 5 مراكز (المنيا – مغاغة – بني مزار – سمالوط – ديرمواس – مطاي) ، حيث تم ضبط 120 كجم لحوم منها 117.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 2.750 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .


وفي سياق متصل ، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف من سن يوم وحتى 5 سنوات ، لليوم الرابع على التوالي، حيث تم تطعيم 959 ألف و134 طفل بنسبة 96% من المستهدف منذ بداية الحملة ، وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة من الأطفال للتطعيم ضد شلل الأطفال ، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، انه يتم متابعة اعمال الحملة بصفه مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة ، مؤكدا على توحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.


أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى ، ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيرًا انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .


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