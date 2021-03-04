الخليفة المزيف يبحث عن طوق للنجاة.. محللون: دعوات تركيا لترسيم الحدود البحرية مع مصر تهدف للوقيعة بين القاهرة وأثينا وتخفيف الضغط على أنقرة





وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات لـ صدى البلد، إن كل هذه المبادرات تأتي في سياق الرغبة في كسر الحصار وتهدئة الضغوط الدولية على تركيا؛ بعدما تحولت من سياسة صفر مشاكل إلى الكل مشاكل، دخلت في عداء مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقبرص واليونان وفرنسا لذا هي تريد تخفيف الضغوط من خلال هذه الدعوة.





وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن الرد المصري كان متوازنا، لأن مصر وقعت اتفاق تعيين حدود مع قبرص واليونان، لذلك يصعب تعيين الحدود مع تركيا بدون إشراك الدولتين، لان التعيين يتم بالتوافق بين الدولة المتشاطئة، لذلك هذا الرد سيفحم الجانب التركي ويجعله يتراجع؛ لأن أنقرة ترفض تعيين الحدود مع القاهرة وأثينا ونيقوسيا بناء على الاتفاقية العامة للبحار عام 1982، لأن أنقرة لا تعترف بهذه الاتفاقية ولم توقع عليها ولا تريد تعيين الحدود بناء عليها.





واختتم "عبد الفتاح" قائلا: هي محاولة لتخفيف الضغوط على أنقرة، ولاستمالة الجانب المصري، وكسر وتذويب الجليد مع مصر، مؤكدا أن أنقرة ليست جادة في هذا الأمر وستتوارى دعوتها، معقبا: كان الأولى بها الترسيم مع أثينا ونيقوسيا لأنهما الأقرب إليها من مصر جغرافيا، فالقاهرة بعيدة ولا توجد معها مشكلة على الحدود.





تهدف للوقيعة بين القاهرة وأثينا