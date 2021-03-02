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أخبار العالم

دمشق تتهم تركيا بتدمير البنية التحتية بشمال سوريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" “قوات الاحتلال التركي بانتهاج سياسة تدمير ممنهج للبنى التحتية في المنطقة الشمالية من البلاد.
وأضافت الوكالة الحكومية إن القوات التركية تقوم بـ” الاعتداء على الأهالي وسرقة أملاكهم ومنازلهم بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة وتسكين أسر الإرهابيين لإحداث تغيير ديموغرافي يكرس واقعًا احتلاليًا تركيًا.”

وتسيطر القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على منطقتي سري كانية وتل أبيض، في شمال شرقي سوريا.
واتهمت تقارير حقوقية مرارًا القوات التركية بارتكاب انتهاكات بحق السكان الأصليين داخل المناطق التي تسيطر عليها شمالي سوريا.

وأضافت “سانا” ان كابلات الهواتف الأرضية “سرقت من قبل إرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين.”
وقالت مصادر أهلية من المدينة إن “مرتزقة الاحتلال التركي عمدت إلى سرقة مئات الأمتار من الكابلات الخاصة بالخط الرئيس للهواتف الأرضية للحصول على مادة النحاس وبيعها بعد تهريبها إلى الأراضي التركية”، بحسب سانا.
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