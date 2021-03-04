اليوم.. تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا في المجمع الطبي بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن اليوم الخميس، بلقاح فيروس كورونا، من المجمع الطبي بالشيخ زايد.





ومن المقرر، أن تبدأ حملة التطعيم، في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمجمع الطبي بالشيخ زايد.





ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة تزامنا مع بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن غدا، بلقاح فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المواطنين الذين يحصلون على اللقاح، جرى استلام ورقهم بشكل إلكتروني، من خلال الموقع المخصص بالتسجيل للحصول على اللقاح، وجرى إبلاغهم من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول أو رسالة على واتساب بمكان وموعد التطعيم.





وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وسأقاضي أي جهة تروج بأنها تطعم المواطنين، يأتي ذلك في إطار دور الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





وتابعت الوزارة أن الموقع الإلكتروني للقاح فيروس كورونا ما زال مفتوحا، ويتلقى كل التسجيلات من المواطنين من الأعمار المختلفة، لافتة إلى ومأمونية وفعالية اللقاح.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، للحد من انتشار العدوى.







