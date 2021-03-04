مستوردي كفر الشيخ يطالبون بدعم الصناعات التكميلية للمركبات.. ويحذرون من عرقلتها





طالب مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ ، بأهمية دعم الصناعات التكميلية للسيارات والتوكتوك والتوسع فيها لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 100 ألف توكتوك سنويا، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة.





وقال المكاوي، إن مصر بها أكثر من مليوني توك توك، والمرخص منها لا يتعدى 117 ألفا فقط حتى منتصف عام 2017، وفقا لتقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن هناك حوالي 15 مليون مواطن قوت يومه مرتبط بتلك الصناعة والمهنة.

















وحذر مصطفى المكاوي، من إيقاف إنتاج "التوك توك" لأنه سيضيف 15 مليون مواطن إلى طابور البطالة وستصبح مشكلة كبرى وقنبلة موقوتة وخاصة أن هذا الكم الهائل من العمالة يأتون من القرى والمراكز التي لا يوجد بها فرص عمل.





وشدد مصطفى المكاوي رئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة ترخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها بدلا من التضييق على تصنيعها.





وفي وقت سابق، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقف إصدار تراخيص إجراء توسعات الشركات بمصانع التوكتوك، إضافة إلى منع دخول مصنعين جدد فى هذا المجال؛ تنفيذًا لخطة الحكومة فى الحد من انتشار الدراجات الثلاثية عجلات «التوك توك» فى المدن واستبداله بسيارات المينى فان.