ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كيف تؤثر الزيادة السكانية على مستوى الأجور في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
بلغ تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 21 فبراير 2021 ، نحو 101.543.758 نسمة.

وتعد مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كل الجهات لمواجهتها، حيث تعوق الزيادة السكانية تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات النمو وتؤثر سلبا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.


وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشكلة السكانية "معقدة"، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، نظرا لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى.

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على دفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فيه، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور.

وتابع: كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن مصر حاليا تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع. 

وأكد على ضرورة مواجهة هذه المشكلة على كل المستويات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة.. فيروس كورونا يصيب أسواق المال..ولدينا ما يغطي احتياجاتنا من الكمامات والمطهرات

تقرير: الزيادة السكانية أصبحت "غول" يلتهم التنمية في مصر

انخفاض التضخم لأدنى مستوى له في 14 عامًا.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

التخطيط: مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في المنصات الوطنية للتنمية المستدامة.. حققنا 506% نموا في الاستثمارات العامة بالصحة والتعليم.. وعلينا خفض معدل الإنجاب

هالة السعيد: الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية

هالة السعيد: كل مواطن يكلف الدولة من ولادته حتى سن الستين 1.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 22-2-2021

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. لماذا بكت رجاء الجداوي بسببها؟

رقم مرعب.. الهند: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الـ11 مليون حالة

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

بعد إطلاق أسماء عائلة زوجها على الشوارع.. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر وإحالتها للنيابة الإدارية

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو