مروى ناجي وعلي غزلان يطرحان «أنا دولة».. فيديو

طرحت كل من الفنانة مروى جمال ، وعلي غزلان فيديو كليب أغنيتهما الجديدة التي تحمل إسم "أنا دولة" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". القناة





تقول كلمات الأغنية: "في البداية كل حاجة كان مجرد اشتابه .. بنت أرجل م الرجولة بتشقى جامد في الحياة.. رايحة جاية وجاية رايحة .. مفيش ولا حاجة تهزها .. بنت جدعة بتشتغل عشان تساعد اهلها .. ترس داير في الحياه مـ البيت للجامعة لشغلها".





يذكر أن طرحت مروى ناجي، مؤخرًا فيديو كليب غنيتها الأخيرة التي تحمل إسم "انا المكسورة".





تقول كلمات الأغنية: " كلمات الاغنية : مابين قيام الليل .. وأذان الفجر بدعيلك .. يارب عفوك ورضاك .. يارب أنا عصياك .. وطمعانه ف رحمتك .. ارزقني حسن الختام .. يارب أنت السلام .. وافتحلي أبواب جنتك .. نور طريقي بالإيمان".





"انا المكسورة" كلمات : سيد عزمي، و ألحان : وليد سامي، و توزيع : عمرو الخضري، و جيتارات : مصطفى نصر، وتشيلو : عبدالله سمير



