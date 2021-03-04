بدء توافد المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا في سوهاج

شهد مركز رعاية طفل شرق سوهاج غرب المحافظة، عصر اليوم الخميس، بدء توافد المواطنين لأخذ جرعة تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد في أولى أيام التطعيم.





كما شهد المركز توافد العشرات من المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، بعد أن جاءهم الكود الخاص بهم على هواتفهم الخاصة.





جاء ذلك في حضور الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، ولفيف من الأطباء.





وقالت الدكتورة كريمة حامد إنه يتم البدء بكبار السن ومرضى الكبد لأنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المُستجد.





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ويمكن أن يتراجع المواطن عن أخذ جرعة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، حتى بعد تسجيله على المنصة ووصوله للمركز لأخذ جرعة اللقاح، حيث أن قرار أخذ اللقاح اختياريًا.



