رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة التطبيقات لمواكبة التحول الرقمي

قامت جامعة حلوان بإجراء الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض تنفيذا لتعليمات المجلس للجامعات ومواكبة التحول الرقمي . تنفيذاالتحولالرقمي





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وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة حول هذا الأمر أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.





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وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب الدكتور منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمى و الدكتور سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.







