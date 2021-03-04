رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة التطبيقات لمواكبة التحول الرقمي

قامت جامعة حلوان بإجراء الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض تنفيذا لتعليمات المجلس للجامعات ومواكبة التحول الرقمي.
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وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة حول هذا الأمر أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.
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وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب الدكتور منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمى و الدكتور سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.
هذا وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي وكلية الخدمة الاجتماعية والمعامل المركزية بالجامعة حيث قامت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادتها للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.