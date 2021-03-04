نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات والمعامل بكليتي العلوم وهندسة بنها.. صور



واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى إجراءات التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.



وقال الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.



من ناحية أخرى شملت الجولة أيضا تفقد نائب رئيس جامعة بنها معامل الطلاب والمتاحف العلمية لبعض الأقسام بكلية العلوم.

وكان الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب قد واصل جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة.

حيث تفقد الامتحانات بمقر العبور رافقه خلالها الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر العبور والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج.

وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأشاد الدكتور تامر سمير خلال جولته بإدارة مقر الجامعة بالعبور وتجهيزات الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

