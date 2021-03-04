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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته ويتفقد الامتحانات بمقر العبور

الخميس 04/مارس/2021 - 10:01 ص
نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب
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إبراهيم الهوارى
واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة.

حيث تفقد الامتحانات بمقر العبور رافقه خلالها الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر العبور والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج.

وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات .

وأشاد  الدكتور تامر سمير  خلال جولته بإدارة مقر الجامعة بالعبور وتجهيزات الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
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