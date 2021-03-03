مسئول بجامعة بنها يتفقد أول اختبار إلكترونى لطلاب كلية الحاسبات..صور

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أول اختبار إلكتروني لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة يرافقه الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية والدكتور مصطفى السيد نائب مدير مركز الاختبارات.





وقال الدكتور تامر سمير انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات خلال فترة الإمتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.





من ناحية اخرى تفقد نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بكلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والوكلاء.





وتابع الدكتور تامر سمير لجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ، موجها الشكر لإدارة الكلية على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.





وكان الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، قد أكد انتظام سير الامتحانات على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على الكليات ومتابعة الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان.





وقال نائب رئيس جامعة بنها، خلال لقائه بـ "صدى البلد"، إن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التى من شأنها العمل على راحة الطلاب وتذليل أى صعوبات قد تواجههم، خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور تامر سمير أن جميع طلاب الجامعة حرصوا على أداء الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة، باستثناء عدد محدود لا يذكر قدموا اعتذارات طبقا للقواعد والضوابط المنظمة للامتحانات.





وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة منذ اليوم الأول من بدء الامتحانات، ومتابعة الإدارات الطبية بالكليات وتخصيص غرف لعزل أى حالات طارئة.