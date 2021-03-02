نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم لـ صدى البلد: انتظام سير الامتحانات وحريصون على راحة الطلاب.. شاهد

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الامتحانات على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على الكليات ومتابعة الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان.









وقال نائب رئيس جامعة بنها، خلال لقائه بـ "صدى البلد"، إن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التى من شأنها العمل على راحة الطلاب وتذليل أى صعوبات قد تواجههم، خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا.









وأضاف الدكتور تامر سمير أن جميع طلاب الجامعة حرصوا على أداء الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة، باستثناء عدد محدود لا يذكر قدموا اعتذارات طبقا للقواعد والضوابط المنظمة للامتحانات.









وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة منذ اليوم الأول من بدء الامتحانات، ومتابعة الإدارات الطبية بالكليات وتخصيص غرف لعزل أى حالات طارئة.









وذكر أنه تم استقبال الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية بكفر سعد ومشتهر وطوخ وشبرا، وتسكينهم يوم الخميس الماضى، مع التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مسبقا منذ بداية جائحة كورونا.









وعن أعمال تصحيح المواد وإعلان النتائج، أكد الدكتور تامر سمير أن أعمال تصحيح المواد الدراسية تجرى أولا بأولا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة، وذلك لسرعة إعلان النتائج وإرسالها للطلاب عبر الإيميل، بالإضافة إلى إعلانها من خلالها وحدة "نُظُم المعلومات الإدارية MIS".









وكان الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، واصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بالكليات، حيث أجرى جولة تفقدية موسعة بكليتى التربية والتربية الرياضية رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية، والوكلاء.









وبدأ نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية، تفقد خلالها لجان الامتحانات داخل القاعات والمدرجات والخيم للاطمئنان على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، كما شملت الجولة تفقد نائب الجامعة كنترول التصحيح الإلكترونى والإدارة الطبية والغرف المخصصة للعزل.









واستكمل نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية الرياضية تفقد خلالها اختبارات التدريبات العملية والشفوية لطلاب وطالبات الكلية، كما تفقد وحدة القياس والتقويم ووحدة بنوك الأسئلة، وكذلك تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.









كما اطمأن الدكتور تامر سمير على استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمقرر لها ان تبدأ الاثنين 8 مارس المقبل، حيث تفقد عددا من قاعات ومدرجات الامتحانات داخل الكلية لمتابعة جاهزيتها للامتحانات.









وأشاد نائب رئيس الجامعة بإدارة الكليتين وبما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







