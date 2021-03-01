ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:11 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بالكليات ، حيث أجرى جولة تفقدية موسعة بكليتى التربية والتربية الرياضية رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية والوكلاء.


وبدأ نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية تفقد خلالها لجان الامتحانات داخل القاعات والمدرجات والخيم للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات ، كما شملت الجولة تفقد نائب الجامعة كنترول التصحيح الالكترونى والإدارة الطبية والغرف المخصصة للعزل.

واستكمل نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية الرياضية تفقد خلالها اختبارات التدريبات العملية والشفوية لطلاب وطالبات الكلية ، كما تفقد وحدة القياس والتقويم ووحدة بنوك الأسئلة ، وكذلك تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

كما اطمأن الدكتور تامر سمير على استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول والمقرر لها ان تبدأ الاثنين 8 مارس المقبل حيث تفقد عدد من قاعات ومدرجات الامتحانات داخل الكلية لمتابعة جاهزيتها للامتحانات .

وأشاد نائب رئيس الجامعة بإدارة الكليتين وبما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التربية والتربية الرياضية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الجيزاوى" يتفقد استعدادات كليات جامعة بنها لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

نائب رئيس جامعة بنها: الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل تعليم القليوبية تتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابع لجان الامتحانات المسائية..صور

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات في كلية الزراعة.. صور

ترشيحاتنا

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 1-3-2021

حافلة الزمالك تصل استاد السلام قبل مباراة وادي دجلة

استغلت وظيفتها.. ضبط مهندسة أطلقت اسم زوجها وأقاربه على شوارع القليوبية

40 دعاء بين العصر والمغرب مكتوب.. يقضي الله به حاجتك ويوسع رزقك

الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

3 نجوم أهلاوية يشعلون غضب الجماهير ضد موسيمانى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور