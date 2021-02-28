نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات في كلية الزراعة.. صور

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية الزراعة بمشتهر رافقه خلالها الدكتور محمود مغربى عراقى عميد الكلية والوكلاء.





وتابع نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بالكلية وتفقد عدد من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشاد الدكتور تامر سمير بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة ، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.





كما تفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته المزارع التعليمية والبحثية للطلاب الكلية.





فيما أكد الدكتور مصطفى راشد العبادى عميد كلية التجارة جامعة بنها، أن الكلية اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن كلية التجارة تعد من الكليات ذات الأعداد الكثيفة.





قال العبادى خلال لقائه لـ " صدى البلد" إنه تم تقسيم الطلاب على فترتين خلال الامتحان الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا والفترة الثانية من الساعة 1.30 وحتى الساعة 4.30 عصرا، مشيرا إلى أنه يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول الطلاب.





واضاف عميد الكلية أن تم أيضا تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض للحفاظ عليهم بالإضافة الى متابعة قياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب وارتداء الجميع للماسكات.





وطالب الدكتور العبادى من طلاب بالتعاون مع ادارة الكلية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الالتزام بالأبواب المخصصة للدخول والخروج ومغادرة الكلية فور الانتهاء من الامتحان لتجنب الزحام والتجمعات داخل الكلية.