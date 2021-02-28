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تعليم

الجيزاوى يواصل جولاته ويتفقد سير الامتحانات بالكليات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:52 م
رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها،
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إبراهيم الهوارى
واصل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال  رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، حيث تفقد كليتى الحقوق والتمريض والمعهد الفنى للتمريض رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والدكتورة هوايدا صادق عميد كلية التمريض، والدكتورة ألفت مسعد مديرة المعهد الفنى للتمريض والوكلاء.

واطمأن الجيزاوى، خلال جولته على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم البعض داخل لجان الامتحانات وارتداء الجميع الماسكات.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها انتظام سير العملية الامتحانية على مستوى كليات الجامعة ، مضيفا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى راشد العبادى عميد كلية التجارة جامعة بنها، أن الكلية اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن كلية التجارة تعد من الكليات ذات الأعداد الكثيفة.

قال العبادى خلال لقائه لـ " صدى البلد" إنه تم تقسيم الطلاب على فترتين خلال الامتحان الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا والفترة الثانية من الساعة 1.30 وحتى الساعة 4.30 عصرا، مشيرا إلى أنه يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول الطلاب.


واضاف عميد الكلية أن تم أيضا تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض للحفاظ عليهم بالإضافة الى متابعة قياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب وارتداء الجميع للماسكات.

وطالب الدكتور العبادى من طلاب بالتعاون مع ادارة الكلية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الالتزام بالأبواب المخصصة للدخول والخروج ومغادرة الكلية فور الانتهاء من الامتحان لتجنب الزحام والتجمعات داخل الكلية.
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