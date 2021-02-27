توزيع شيكولاتة في أول أيام الامتحانات بمقر جامعة بنها بالعبور ..صور

شهد أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بمقر جامعة بنها بالعبور، دخول طلاب برنامجى الميكروبيولوجى والنانو تكنولوجى الاصطفاف فى ثلاثة مسارات بمسافات آمنة بين الطلاب حفاظا على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى، إلى جانب تواجد أجهزة قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول لقاعات الامتحانات، مع توفير معقمات كحولية وكمامات للطلاب تم توزيعها على الطلاب مع احترام التباعد الاجتماعي داخل وخارج قاعات الامتحان.









وتفقد الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمى بالعبور، يرافقه الدكتور حازم عليوة، والدكتور ياسر نور الدين نائبى المدير الأكاديمى، اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات والتشديد على ضرورة توفير مناخ صحى وآمن للطلاب.





وقام مسئولو الجامعة بتوزيع الشيكولاتة على الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، وذلك لإضفاء جو من الألفة والود فى تعاملات أعضاء لجان الامتحان مع الطلاب وعدم الإخلال بنظام وانضباط اللجان، إلى جانب رفع روح الخوف والقلق من الامتحانات عن الطلاب.





كان الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب تفقد اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى رافقه خلال الجولة أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا ، والدكتور محمد غانم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور شريف المهدى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.





وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات والمدرجات واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات ، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب والإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.





وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.





وأشاد الدكتور تامر سمير خلال الجولة بتجهيزات الكليات التى زارها واستعداداتها للإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.