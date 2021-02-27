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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور

السبت 27/فبراير/2021 - 02:47 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى رافقه خلال الجولة أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور محمد غانم، وعميد كلية الطب البيطري، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي والوكلاء.

وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات والمدرجات واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب والإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وأشاد الدكتور تامر سمير بتجهيزات الكليات التى زارها واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد تفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتجارة والعلوم وهندسة بنها، رافقه خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.

واطمأن "الجيزاوى" خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليات ومتابعة تطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب ، بالإضافة الى إجراءات التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وقال "الجيزاوى" إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى.. صور
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