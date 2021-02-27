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تعليم

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتجارة والعلوم وهندسة بنها، رافقه خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب ، والدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة ، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.

واطمأن " الجيزاوى " خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليات ومتابعة تطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب ، بالإضافة الى إجراءات التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وقال " الجيزاوى " إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد اعلن بأن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وأضاف الجيزاوى أن البرنامج سوف ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج التدريبي مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والاشراف وادارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه قال الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى للمركز إن أولى جلسات البرنامج التدريبي سوف تبدأ خلال الفترة من 6 - 8 مارس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على أن يتم حجز الدورة بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الجيزاوي يتفقد لجان امتحانات كليات جامعة بنها.. فيديو وصور
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