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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابع لجان الامتحانات المسائية..صور

السبت 27/فبراير/2021 - 04:02 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، أعمال امتحانات الفترة المسائية بكليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والتربية النوعية، رافقه خلالها الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع ، والدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، والدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ووكلاء الكليتين.

وقام " الجيزاوى " بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده خلال جولته من التزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الجميع الكمامة ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب تفقد اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات هندسة شبرا والطب البيطرى والعلاج الطبيعى رافقه خلال الجولة أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا ، والدكتور محمد غانم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور شريف المهدى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.

وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات والمدرجات واطمان على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات ، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب والإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وأشاد  الدكتور تامر سمير  خلال بتجهيزات الكليات التى زارها واستعداداتها للإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابع لجان الامتحانات المسائية..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابع لجان الامتحانات المسائية..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتابع لجان الامتحانات المسائية..صور
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