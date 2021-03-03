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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التربية .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:35 م
الجيزاوي يتفقد امتحانات
"الجيزاوي" يتفقد امتحانات كلية التربية ببنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال امتحانات الفترة المسائية بكلية التربية، رافقه الدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشؤون الطبية ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.


وقام "الجيزاوى" بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما تفقد الادارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.


وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة.


واشار الجيزاوي إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على الكليات ومتابعة الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان.


وكان الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب شهد أول اختبار إلكتروني لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة يرافقه الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية والدكتور مصطفى السيد نائب مدير مركز الاختبارات.


وقال الدكتور تامر سمير انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات خلال فترة الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.


من ناحية اخرى تفقد نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بكلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق والوكلاء.


وتابع الدكتور تامر سمير لجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ، موجها الشكر لإدارة الكلية على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التربية .. صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التربية .. صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التربية .. صور
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