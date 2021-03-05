ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يواصل الانخفاض.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 6 جنيهات

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:32 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة
سعر الذهب اليوم الجمعة
Advertisements
محمد صبيح
واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع بنحو 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-3-2021، وسجل سعر الذهب تراجعا بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الاربعاء، وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 750 جنيها للجرام الواحد.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24  نحو 864جنيها .
سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 751 جنيها 
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18  نحو 643جنيها .
وبلغ سعر الجرام من عيار 14  نحو 496 جنيه .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6,056   جنيها . 
وأوقية الذهب وصلت نحو 26,906  جنيه. 
ووصل  سعر كيلو الذهب نحو865,143   جنيه.


سعر الذهب بالمصنعية 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وعن أسعار الذهب عالميا ، هبطت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.


وتراجعت الأسعار في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس، الثلاثاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 28 فبراير 2021

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف أكثر

هبوط حاد في اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء 3-3-2021

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

شعبة الذهب تكشف عن أسباب تراجع أسعار المعدن النفيس

اسعار الذهب إلى أين في الفترة المقبلة؟.. شعبة المعادن النفيسة توضح

ترشيحاتنا

تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين

السفارة الأمريكية بمصر تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للإبلاغ عن إرهابي تونسي خطير

فتاة تعود لوالدتها بعد غياب 14 عامًا .. تفاصيل

الدوري الإنجليزي .. ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه من تشيلسي

بإطلالة ساحرة.. نيرمين الفقي تتغزل في نفسها عبر انستجرام

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور

طريقة تحضير الفراخ المشوية والتومية مثل المطاعم

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري