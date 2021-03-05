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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:31 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.85 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
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