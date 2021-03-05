اليورو بـ 18.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم



أسعار العملات الآسيوية بمستهل الجمعة



سجل ين يابانى نحو 14.55 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع.



وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.



