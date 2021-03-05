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اقتصاد

اليورو بـ 18.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:42 ص
سعر العملات الاجنبية
سعر العملات الاجنبية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .


أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم


سجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء و18.96جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.73 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 16.91 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.84جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية بمستهل الجمعة

سجل ين يابانى نحو 14.55 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

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