اليورو بـ 18.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء و18.96جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.73 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 16.91 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.84جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.55 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء و18.96جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.73 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..الدينار الكويتى الاعلى ..سعر العملات العربية اليوم 5-3-2021
وسجل الفرنك السويسرى 16.91 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.84جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 14.55 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.