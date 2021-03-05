كيف تكتشف أعراض التهاب اللوز مبكرا

يعد التهاب اللوز من أكثر المشكلات الشائعة بين الأطفال خاصة فى سن ما قبل المدرسة كما أن الأطفال في سن المراهقة يتعرضون لها وأحيانا الكبار .. فكيف تكتشفها فى طفلك مبكرا؟ وكيف تستطيع التمييز بينها وبين الأمراض الأخرى؟





لتتمكن من معرفة إصابة طفلك بالتهاب اللوز نقدم لكم أهم أعراض التهاب اللوز عند الأطفال وفقا لما جاء فى موقع " mayoclinic " .





احمرار ، تورم اللوزتين

طلاء أو بقع بيضاء أو صفراء على اللوزتين

إلتهاب الحلق

صعوبة أو ألم في البلع

حمى

تضخم الغدد الرقيقة (العقد الليمفاوية) في الرقبة

صوت خشن ، مكتوم ، أو حنجري

رائحة الفم الكريهة

ألم المعدة

آلام الرقبة أو تصلب الرقبة

صداع الراس

عند الأطفال الصغار غير القادرين على وصف شعورهم ، قد تشمل علامات التهاب اللوزتين ما يلي:





سيلان اللعاب بسبب صعوبة أو ألم البلع

رفض الأكل

ضجة غير عادية









من المهم الحصول على تشخيص دقيق إذا كان طفلك يعاني من أعراض قد تشير إلى التهاب اللوزتين خاصة اذا كان يعاني من :

التهاب الحلق مع الحمى

التهاب الحلق الذي لا يزول خلال 24 إلى 48 ساعة

صعوبة أو ألم في البلع

ضعف شديد أو تعب أو انزعاج

احصل على رعاية فورية إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه العلامات:





صعوبة في التنفس

صعوبة بالغة في البلع

سيلان اللعاب المفرط





الأسباب

غالبًا ما يحدث التهاب اللوزتين بسبب الفيروسات الشائعة ، ولكن يمكن أن تكون العدوى البكتيرية هي السبب أيضًا.





أكثر أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب اللوزتين شيوعًا هي Streptococcus pyogenes، وهي البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق العقدي، قد تسبب أيضًا سلالات أخرى من البكتيريا العقدية والبكتيريا الأخرى التهاب اللوزتين، و اللوزتان هما خط الدفاع الأول لجهاز المناعة ضد البكتيريا والفيروسات التي تدخل فمك. قد تجعل هذه الوظيفة اللوزتين عرضة بشكل خاص للعدوى والالتهابات.





ومع ذلك ، فإن وظيفة الجهاز المناعي في اللوزتين تتراجع بعد البلوغ ، وهو عامل قد يكون مسؤولًا عن حالات نادرة من التهاب اللوزتين لدى البالغين.





عوامل الخطر

تتضمن عوامل خطر الإصابة بالتهاب اللوزتين ما يلي:





صغير في العمر: غالبًا ما يصيب التهاب اللوزتين الأطفال ، ويشيع التهاب اللوزتين الناجم عن البكتيريا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا.

كثرة التعرض للجراثيم: الأطفال في سن المدرسة على اتصال وثيق مع أقرانهم ويتعرضون في كثير من الأحيان للفيروسات أو البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب اللوزتين.

المضاعفات

يمكن أن يتسبب التهاب أو تورم اللوزتين الناتج عن التهاب اللوزتين المتكرر أو المستمر (المزمن) في حدوث مضاعفات مثل:





اضطراب التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس الانسدادي النومي)

العدوى التي تنتشر في عمق الأنسجة المحيطة (التهاب النسيج الخلوي اللوزي)

العدوى التي تؤدي إلى تجمع القيح خلف اللوزتين (خراج الصفاق)

وقاية

الجراثيم التي تسبب التهاب اللوزتين الفيروسي والبكتيري معدية، لذلك ، فإن أفضل طريقة للوقاية هي ممارسة النظافة الجيدة:

اغسل يديه جيدًا وبشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام

تجنب مشاركة الطعام أو أكواب الشرب أو زجاجات المياه أو الأواني

استبدل فرشاة أسنانه بعد تشخيص إصابته بالتهاب اللوزتين

لمساعدة طفلك على منع انتشار العدوى البكتيرية أو الفيروسية للآخرين:

أبقِ طفلك في المنزل عندما يكون مريضًا

اسأل طبيبك عندما يكون من المناسب أن يعود طفلك إلى المدرسة

علم طفلك أن يسعل أو يعطس في منديل ورقي أو عند الضرورة في مرفقه