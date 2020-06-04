بدون مضادات حيوية.. حيل سريعة لعلاج التهاب اللوز

التهاب اللوزتين يسبب آلاما في الحلق تزعج الطفل، فهو يجعله يعانى من الكثير من الأعراض المزعجة، وإليك أبرزها وكيف يمكن التخلص من أعراض التهاب اللوزتين المزعجة بمكونات طبيعية من مطبخك.
وفقا لموقع "هيلث لاين"، تعد أبرز أعراض التهاب اللوزتين لدى الطفل هى التهاب الحلق والإصابة بالحمى وصعوبة البلع، إلى جانب الشعور بألم في المعدة وصداع بالرأس.
ويمكن علاج التهاب اللوز الخفيف عن طريق منح الطفل السوائل الدافئة والمشروبات الدافئة مثل التيليو والجنزبيل وأوراق الجوافة ومسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين الماء المالح بجانب المضمضة بالماء والملح.
قد يشفى الطفل من التهاب اللوزتين عن طريق العلاجات المنزلية السابقة أما الالتهابات البكتيرية فقد تتطلب مضادات حيوية مثل الأيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.