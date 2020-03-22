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مرأة

أعراض التهاب اللوز بجميع أنواعه

الأحد 22/مارس/2020 - 11:41 م
اعراض التهاب اللوز
اعراض التهاب اللوز بجميع انواعه
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اسماء محمد

يعاني بعض الناس من وجود الم قوي في الحلق او الحنجرة ويسبب الكثير من المتاعب مثل صعوبة في ابتلاع الطعام مما يدل على المعاناة من التهاب اللوز االحاد وهو عدوى في اللوزتين يسببها أحد أنواع البكتيريا أو الفيروسات أو التهاب اللوزتين المزمن وهو عدوى مستمرة في اللوزتين ويمكن أن يسبب تكوين حصى اللوزتين.

وللتأكد من الاصابة بالتهاب اللوز عرض موقع "medicinenet " اهم علامات وأعراض التهاب اللوز سواء الحاد او المزمن:
إلتهاب الحلق
حمى
رائحة الفم الكريهة
صعوبة البلع
تورم الغدد اللمفاوية في الجزء الأمامي من الرقبة
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