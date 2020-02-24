6 أطعمة على المصابين بالتهابات اللوز الابتعاد عنها

يلعب الطعام دورا مهما عند الأشخاص المصابين بـ التهاب اللوز، حيث إن تناول الأطعمة الحادة أو الشديدة يمكن أن يكون غير مريح، بل يسبب الكثير من الألم، حيث إن الأطعمة الصلبة قد تخدش الحلق، مما يؤدي إلى مزيد من التهيج والالتهابات.
يجب أن يحاول الأشخاص المصابون بـ التهاب اللوز تناول أطعمة أكثر ليونة تكون أسهل في البلع أو التمسك بالحساء أو المرق أو العصائر المثلجة حتى تهدئ الأعراض.
نعرض فيما يلي أهم الأطعمة التي يجب على المصاب بـ التهاب اللوز تجنبها وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday":
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