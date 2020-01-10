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مرأة

لازم تكشف حالا.. 10 أعراض لالتهاب الحلق تؤكد خطورة الحالة

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:49 ص
لازم تكشف حالا ..
لازم تكشف حالا .. 10 أعراض لـ لتهاب الحلق تؤكد خطورة الحالة
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اسماء محمد
عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي.

ذكر موقع "healthline" أن هناك مجموعة من اعراض التهاب الحلق تعد مؤشر لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.

- التهاب الحلق الحاد
- مشكلة في البلع
- صعوبة في التنفس أو الألم عند التنفس
- صعوبة في فتح الفم
- التهاب المفاصل
- حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)
- الرقبة مؤلمة أو تصلب
- ألم الأذن
- دم في اللعاب أو البلغم
- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع
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