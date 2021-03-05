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اقتصاد

ارتفاع الفائض التجاري في أستراليا إلى 10.142 مليار دولار خلال يناير

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 م
الدولار الاسترالى
الدولار الاسترالى
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قسم الاقتصاد
ارتفع الفائض التجاري في أستراليا خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 10.142 مليار دولار أسترالي.

وأفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان ارتفاع صادرات السلع والخدمات بمقدار 2.316 مليار دولار أسترالي، لتصل إلى 39.849 مليار.


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وأشار مكتب الإحصاءات إلى انخفاض واردات السلع والخدمات بمقدار 694 مليون دولار استرالي لتصل إلى 29.707 مليار دولار أسترالي.

العلاقات الاقتصادية المصرية الاسترالية

تأتى أستراليا فى المرتبة 52 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بنحو 101 شركة برؤوس أموال تقدر 1.253 مليار دولار و تبلغ نسبة مساهمة الجنسية الاسترالية 47 مليون دولار.

وسجل سعر الدولار الاسترالي فى البنوك المصرية نحو 12.15 جنيه للشراء و 12.25 جنيه للبيع. 
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