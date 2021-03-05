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تعليم

تعليم الغربية تشكل لجنة لحصر العمالة المؤقتة بالإدارات لتثبيتهم

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:41 م
وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
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احمد علي
قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تشكيل لجنة لحصر العمالة المؤقتة بجميع الإدارات التعليمية العشرة تمهيدا لتثبتهم، على أن تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها خلال أسبوع وتقديم المستندات المطلوبة للجهات المعنية بتثبيت العمالة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الي تكليف جميع الإدارات لإعداد بيان خاص  بكل إدارة معتمد ومختوم يتضمن عقود جميع العمال المتعاقدين بالمدارس والذين هم على رأس حتى تاريخة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن هذا يأتى في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير أداء العاملين وحل مشاكلهم خاصة العاملين بعقود والغير مثبتين تمهيدا لتثبتهم على باب أول أجور.
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