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سيارات

على الرغم من كورونا .. ارتفاع مبيعات بورشة الألمانية

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:25 م
بورشة
بورشة
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أماني نوار
كشفت شركة بورشة الألمانية للسيارات عن وجود ارتفاع ملحوظ في مبيعات سياراتها خلال أول شهرين من العامل الحالي ، وأكد مدير تسويق بورشة قائلا" إن الشركة حققت في نهاية فبراير الماضي نسبة مئوية تتكون من رقمين مقارنة بالعام الماضي .


وأوضح أن هذا يسري على كل الموديلات ، وفي كل الأسواق على الرغم أن بورشة لا تقوم بإعلان النتائج إلا كل ربع عام وأشار فون بلاتر أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا إلا أن المبيعات مرضية إلى حد ما .


ومن المعروف أن مبيعات بورشة كانت مملوكة لفولكس فاجن ووصلت في العام الماضي إلى 272 ألف سيارة على مستوى العالم ،وتراجعت بنسبة 3 % مقارنة بعام 2019 .
 

وأكد بلاتر إن إذا استمر الطلب بنفس هذا المستوى فمن الممكن أن تصل المبيعات إلى 300 ألف سيارة ، حيث إن الشركة لا تكتسب شهرتها من حجم معين للمبيعات إلا أنها تضع رقما معينا كهدف لها .


كما أن بورشة تهدف الوصول بنسبة كهربائية خالصة ، والهجين في أساطيلها إلى 80 % ، وذلك بحلول 2030 ، مؤكدا بلاتر أن هذه النسبة وصلت في العام الماضي في كل أنحاء العالم إلى 17 % منها 7 % للسيارات .

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