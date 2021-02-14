بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

تشهد الفترة القادمة إقامة جمرك مطار القاهرة مزاد علني لبيع العديد من الطرازات الفاخرة من السيارات، ولكن لم يحدد الموعد النهائى لإقامته بعد، والسيارات التى ستكون معروضة في المزاد منها سيارات حوادث وسيارات عادية وكل سيارة لوط منفرد بنفسها.





والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات فاخرة تشمل: "جيب جراند شيروكي، رام، جي ام سي، نيسان باترول، مرسيدس، مرسيدس E560، هيونداي، بي ام دبليو 745 Li، بي ام دبليو 525، أودي، ميتسوبيشي باجيرو، دايو، انفنيتي FX، بورشة، فولفو، وميكروباصات وأتوبيسات".





جدير بالذكر أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.





ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة والميناء الجاف 6 أكتوبر، فور الإعلان الرسمى عن تحديد موعد عقد المزاد، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.





ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).





ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.





وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.





وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.





كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.





وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.





كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.





ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.





وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.





وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائى مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أى غرامات تراها الجهة الإدارية.





ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.





ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.





كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.





وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.