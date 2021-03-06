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اقتصاد

وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بحي اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة غدًا

السبت 06/مارس/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 7 مارس 2021، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا بحى اللوتس (G H) للفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم غدا الأحد 7/3/2021، تسليم القطع التالية (1 – 3 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 25 – 27 – 29 – 34 – 35 – 38 – 39 – 55 – 67 – 73 – 74 – 79 – 80 – 92 – 94)، وسيتم يوم الثلاثاء 9/3/2021، تسليم القطع التالية (98 – 104 – 108 – 112 – 116 – 122 – 124 – 136 – 140 – 145 – 148 – 149 – 151 – 158 – 159 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170 – 174 – 175 – 178 – 179 – 181 – 186).

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وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم يوم الخميس 11/3/2021، تسليم القطع التالية (191 – 192 – 193 – 197 – 202 – 203 – 206 – 208 – 209 – 214 – 215 – 223 – 226 – 237 – 240 – 241 – 247 – 248 – 249 – 250 – 255 – 259 – 268 – 274 – 275)، وسيتم يوم الأحد 14/3/2021، تسليم القطع التالية (277 – 281 – 283 – 284 – 287 – 288 – 292 – 296)، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 15/3/2021 : الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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