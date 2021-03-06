لمواجهة كورونا.. فض سرادقين للأفراح بمركز الزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن فض سرادقين للأفراح بقرية الغار وشارع التجنيد وتم تحرير محضر إثبات مخالفة الحظر و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات الدورية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس لمنع التجمعات والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

وعلي جانب أخر فقد تقدم عدد من اهالي وسكان حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان باستغاثة عاجلة الي المهندس عصام الجزار وزير الإسكان والي المهندس خالد ساهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يطالبون فيها بسرعة التدخل من أجل إنارة أعمدة الشوارع بالحي.

وأضاف الأهالي ان معظم أعمدة الإنارة الموجودة بالحي لا يوجد عليها أي كشافات إنارة مما يجعل المنطقة عرضة لوقوع الحديد من الحوادث المتنوعة وخاصة حوادث السرقة والطرق وتحديد لكون المنطقة مظلمة تماما.

واشتكي عدد من سكان حي الأندلس التابع للإسكان الاجتماعي بمنطقة العاشر من رمضان من الظلام الشديد الذي يسود المكان داخل الحي لعدم تركيب كشافات إنارة بطول عمارات الحي بأكمله، والموازي للحي السادس عشر بالمدينة.

وطالب الأهالي وزارة الإسكان باتخاذ اللازم لإنارة الحي ، والقضاء على مشكلة العشش العشوائية المهدمة والموجود منها والتي اتخذها غفر الحي سكنا لهم.