الرقابة الإدارية بالشرقية تشن حملة مكبرة لمتابعه أداء القطاعات الخدمية بمدينة القنايات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولمعالجه أوجه القصور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وأشار المحافظ إلى أنه في إطار التنسيق والتعاون بين هيئه الرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية لمتابعة أداء القطاعات الخدمية من ( تموين -طب بيطري – صحة – خدمات ومرافق – محليات) تم تشكيل عدة لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمرور على الهيئات الحكومية بمدينة القنايات للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.





ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة أن اللجنة الأولى قامت بمتابعه قطاعي التموين والطب البيطري ، حيث تم المرور على 14 مخبز نصف آلي وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفه ما بين عدم نظافه أدوات العجين ونقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان مواعيد التشغيل و تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .





أضاف السكرتير العام المساعد أن اللجنه قامت بالمرور على مستودعات الغاز و ثلاجات اللحوم والدواجن ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة تحت أرقام ( 632 – 634- 633- 171 – 630- 173 – 631- 169 – 172 – 1008- 1005- 1007- 1006 – 170 لسنة 2021 جنح أ.د.ط القنايات وذلك لعدم ( وجود شهادات صحية – عدم لف اللحوم بالقماش الأبيض – ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر - لحوم بلدية لذبح اللحوم خارج المجزر ).





كما أوضح السكرتير العام المساعد أن اللجنة الثانية قامت بمتابعة قطاع الزراعة حيث قامت اللجنة بالمرور علي الإدارة الزراعية بالقنايات وتم الاطلاع علي سجل الحضور والإنصراف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.، كما قامت اللجنة بالمرور علي الجمعية الزراعية بناحية الطيبة وبالإطلاع علي سجل 44 مخازن وبعمل جرد بمطابقة السجل تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل وبالمرور علي الجمعية الزراعية بناحية أم رماد وبعمل جرد وبمطابفة سجل 44مخازن تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل وبجرد الخزنه تبين عدم قيام المسؤل بتوريد مبلغ بيع أسمدة ورسوم شهادات مخالفا بذلك القواعد والتعليمات.





كما قامت اللجنة بالمرور علي 4 محال لبيع المبيدات والأسمدة وتم التحفظ علي 13عبوة دواء غير مسجل بوزارتي الزراعة والصحة ، كما تمكنت لجنة الطب البيطري من ضبط 34 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر وبدون فاتورة.





وأشار السكرتير العام المساعد أن اللجنة الثالثة قامت بالمرور على مستشفى القنايات المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحيه والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى، وتم الاطلاع على سجل الحضور والإنصراف وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المتغيبين مشيرًا الي أن اللجنه قامت بالمرور على وحده معالجه الغسيل الكلوي بالمستشفى وقسم الحضانات والمطبخ الخاص بالمستشفى , وفحص بنك الدم ، وبمراجعة العهدة الدفترية تبين أن فصائل الدم غير متوفرة بالمستشفي وتم عمل طلبية لرفع رصيد الدم ويتم عمل رصيد للطوارئ بخلاف بنك الدم والكلي ، كما حرصت اللجنه على تفقد صيدليه المستشفى وتبين التزام وتواجد الصيادلة بأماكن عملهم وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية وتلاحظ نقص في بعض المستلزمات الطبية وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمه للارتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمرضى.





أضاف السكرتير العام المساعد أنه حرصًا من اللجنة على متابعة مستوي الخدمة الطبية بالوحدات الصحية قامت اللجنه بالمرور على الوحدة الصحية بفرسيس والمركز الطبي وتلاحظ وجود غرفة مخصصة للنفايات ويتم التخلص منها بمعرفة مديرية الصحة ويوجد حملة تطعيمات شلل الأطفال.





والمرور علي بعض المنشأت الطبية بمعرفة لجنة العلاج الحر ولجنة التفتيش الصيدلي تم تحرير محضر رقم 9186 لسنه 2021حنح أ. د. ط مركز الزقازيق حيال مركز لجراحة النساء والتوليد لعدم وجود رخصة تداول النفايات وعدم وجود إيصالات تفيد نقل النفايات بشكل آمن ، كما قامت اللجنة بتحرير محضر رقم 9187لسنه2021جنح أ. د. ط مركز الزقازيق حيال صاحب مستشفي للأعصاب بسبب عدم حصول التمريض علي مزاولة مهنة بالإضافة إلي وجود كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها وتعطل جهاز الأوتوكلاف ، كما تحفظت اللجنة علي عدد 128 صنف دوائي غير مصرح بتدواله وأدوية بدون فواتير





أكد السكرتير العام المساعد أن أعمال اللجنه الرابعة المشكلة من هيئة الرقابة الادارية والمحافظة قامت بمتابعه اداء العاملين بقطاع التعليم حيث قامت بالمرور علي مدرسة الشهيد ملازم أول حماده فهمي مباشر الثانوية المشتركة وبالإطلاع علي سجل الحضور والإنصراف تبين غياب 5 من العاملين بالمدرسة وانتظام سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، وبالمرور علي مدارس (الوحدة ب المشتركة – البنات- الفنية الصناعية) تلاحظ التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية.





وأضاف السكرتير العام أن اللجنة الخامسة قامت بالإطلاع على أعمال المركز التكنولوجي ومتابعه الطلبات المقدمه للتصالح والإجراءات المتخذه في مخالفات البناء وموقف الشكاوي الوارده الى إداره خدمه المواطنين والشكاوي الوارده عبر البوابه الإلكترونيه للشكاوى الحكوميه , مشيرا إلي أن اللجنه قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف علي حالة السيارات والمعدات بها والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعه المختصين بقسم تحسين البيئه وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الاهمال والتقصير في العمل.





أضاف السكرتير العام المساعد أن اللجنة السادسة قامت بمتابعه قطاع الخدمات بنطاق المركز حيث قامت بمراجعه قطاعات الكهرباء والتأمينات والمعاشات ومكاتب البريد وبمراجعة المختصين تمت الإشارة الي أنه يتم تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة ومرضية.