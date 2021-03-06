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مرأة

بمريلة المطبخ.. لجين عمران تشارك متابعيها لحظات من منزها

السبت 06/مارس/2021 - 03:51 م
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة عفوية وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت لجين عمران مرتدية توب باللون الاسود هاي كول وأكمام طويلة، وقامت بارتداء مريلة مطبخ باللون البينك، وهو ما أبرز من أنوثتها.

وقامت لجين عمران بترك خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر ظهرها مع رفع خصلات شعرها الامامية بطرحة صغيرة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري اللامع، مع وضع الكحل الاسود والماسكارا  لتبرز من جمال عينيها.

وأكتفت لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.

وعملت عمران في تليفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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