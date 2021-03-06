باللحمة المفرومة.. 3 أكلات شهية ومغذية للشيف شربيني

تعتبر اللحمة المفرومة من اكثر انواع اللحوم التى يمكن طهيها بسهولة وسرعة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل 3 اكلات شهية ومغذية باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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الوصفة الاولى

مقادير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل

كوسة لحمة مفرومة كريمة سمـنة

لبن زيت

زبدة

دقيق

جبنة موتزاريلا

ثوم

فلفل ملح

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

بصل





طريقة تحضير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل

* افرمي البصل والثوم فى الكبة و تسيح السمنة ثم يشوحوا بها، ضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب مع ملح وفلفل





* ثم قطعي الكوسة شرائح و تشوح مع ثوم و مكعب مرقة و نعناع و حوزة الطيب و زعتر ضيفى اليها اللحمة المفرومة





* شوحى الدقيق مع زبدة و مكعب مرقة ثم ضيفى اليه اللبن و الكريمة و يقلب حتى الحصول على البشاميل





* ضعى الخليط فى البايركس مع الصوص و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم .





الوصفة الثانية

مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل

أرز ناضج

لحمة مفرومة معصجة

ب صل

ثوم

بسلة

جزر

لبن

زبدة

دقيق

بهارات

ملح فلفل أسود

زيت





طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل

* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، و يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر





* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج و يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل، و يرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا.





الوصفة الثالثة:

مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل

أرز ناضج

لحمة مفرومة معصجة

بصل

ثوم

بسلة

جزر

لبن

زبدة

دقيق

بهارات

ملح فلفل أسود

زيت





طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل

* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، و يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر





* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل





* يرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا



