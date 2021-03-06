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باللحمة المفرومة.. 3 أكلات شهية ومغذية للشيف شربيني

السبت 06/مارس/2021 - 04:33 م
باللحمة المفرومة..
باللحمة المفرومة.. 3 أكلات شهية ومغذية للشيف شربيني
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اسماء محمد
تعتبر اللحمة المفرومة من اكثر انواع اللحوم التى يمكن طهيها بسهولة وسرعة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل 3 اكلات شهية ومغذية باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.


الوصفة الاولى 
مقادير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل
كوسة لحمة مفرومة كريمة سمـنة 
لبن زيت 
زبدة 
دقيق
 جبنة موتزاريلا 
ثوم 
فلفل ملح 
جوزة الطيب
 نعناع ناشف 
مرقة 
بصل 

طريقة تحضير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل
* افرمي البصل والثوم فى الكبة و تسيح السمنة ثم يشوحوا بها، ضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب مع ملح وفلفل

* ثم قطعي الكوسة شرائح و تشوح مع ثوم و مكعب مرقة و نعناع و حوزة الطيب و زعتر ضيفى اليها اللحمة المفرومة

* شوحى الدقيق مع زبدة و مكعب مرقة ثم ضيفى اليه اللبن و الكريمة و يقلب حتى الحصول على البشاميل

* ضعى الخليط فى البايركس مع الصوص و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم .

الوصفة الثانية 
مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
أرز  ناضج
لحمة مفرومة معصجة 
بصل 
ثوم 
بسلة 
جزر
 لبن 
زبدة 
دقيق 
بهارات
 ملح فلفل أسود
 زيت 

طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، و يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر

* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج و يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل، ويرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا.

الوصفة الثالثة:
مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
أرز  ناضج
لحمة مفرومة معصجة
 بصل 
ثوم 
بسلة 
جزر 
لبن 
زبدة
 دقيق
 بهارات 
ملح فلفل أسود 
زيت 

طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، ويضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر

* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل

* يرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا

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