باللحمة المفرومة.. 3 أكلات شهية ومغذية للشيف شربيني

تعتبر اللحمة المفرومة من اكثر انواع اللحوم التى يمكن طهيها بسهولة وسرعة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل 3 اكلات شهية ومغذية باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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الوصفة الاولى
مقادير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل
كوسة لحمة مفرومة كريمة سمـنة
لبن زيت
زبدة
دقيق
جبنة موتزاريلا
ثوم
فلفل ملح
جوزة الطيب
نعناع ناشف
مرقة
بصل
طريقة تحضير كوسة باللحمة المفرومة و البشاميل
* افرمي البصل والثوم فى الكبة و تسيح السمنة ثم يشوحوا بها، ضيفى اللحمة المفرومة و استمرى فى التقليب مع ملح وفلفل
* ثم قطعي الكوسة شرائح و تشوح مع ثوم و مكعب مرقة و نعناع و حوزة الطيب و زعتر ضيفى اليها اللحمة المفرومة
* شوحى الدقيق مع زبدة و مكعب مرقة ثم ضيفى اليه اللبن و الكريمة و يقلب حتى الحصول على البشاميل
* ضعى الخليط فى البايركس مع الصوص و يرش بالجبنة الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة و يقدم .
الوصفة الثانية
مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
أرز ناضج
لحمة مفرومة معصجة
بصل
ثوم
بسلة
جزر
لبن
زبدة
دقيق
بهارات
ملح فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، و يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر
* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج و يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل، ويرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا.
الوصفة الثالثة:
مقادير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
أرز ناضج
لحمة مفرومة معصجة
بصل
ثوم
بسلة
جزر
لبن
زبدة
دقيق
بهارات
ملح فلفل أسود
زيت
طريقة تحضير أرز باللحمة المفرومة و البشاميل
* يوضع في طاسة على النار زيت وبصل وثوم مفروم ويقلبوا قليلا حتى يحمر البصل والثوم، ويضاف اللحم المفروم والملح والفلفل والبهارات ثم يضاف البسلة والجزر
* يوضع الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم يضاف العصاج يشوح الدقيق مع الزبدة على النار ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا حتى تحصل على صوص بشاميل
* يرفع البشاميل على الارز و العصاج ويدخل فرن ساخن مدة 20 ثم يقدم ساخنا