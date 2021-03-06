من كاتدرائية ميلاد المسيح.. البابا تواضروس: نفتخر بالعاصمة الإدارية في كل العالم

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على الجهود المبذولة في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح، ولرجال الشرطة على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن، لافتا أن العاصمة الإدارية من الجيل الرابع ونفتخر بها في كل العالم.





وأكد البابا تواضروس الثاني - في كلمة له خلال الاحتفال بسيامة 7 أساقفة جدد وتجليس أسقفين آخرين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - أنه للمرة الأولى يجتمع أعضاء المجمع المقدس في كاتدرائية ميلاد المسيح وهى المرة الأولى التى تشهد سيامة أسقفية بها، كما تم اليوم أيضا تعليق الأجراس بالكاتدرائية، لافتا إلى مشاركة 107 من الأباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس في الصلوات التى تتم اليوم.





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وقال البابا تواضروس إنه سيتم تجليس إثنين من الأباء الأساقفة، حيث سيتم تجليس نيافة الأنبا مكاريوس وهو احد أعضاء المجمع المقدس وخدم أسقفا عاما في إيبارشية المنيا مع المتنيح نيافة الأنبا أرسانيوس، وسيتم تجليسه أسقفا على مدينة المنيا وتوابعها.









وتابع قائلا، إنه سيتم تجليس الأنبا ساويروس الأسقف العام ليكون أسقفا على ديرى الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة إلى جانب الاشراف على دير الأنبا موسى بالعلمين.





وأضاف أنه سيتم سيامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى وهو تلميذ للأنبا صرابامون المتنيح رئيس دير الأنبا بيشوى الراحل، وهو له في حياة الرهبنة 44 عاما، ولم يخرج للخدمة خارج الدير، وسيتم الاحتفاظ باسمه "أغابيوس" والذى يعني المحبة.





ونوه إلى أن الأب الراهب الثاني هو "القمص ثاؤفيلوس المحرقي" وسيرسم على إيبارشية ابو قرقاص وهى إيبارشية جديدة ودخل الرهبنة عام 2005 ، وخدمته تحتاج إلى رعاية واهتمام لتأسيس الإيبارشية وسيكون أسمه "فلوباتير"، مشيرا إلى أنه سيتم سيامة الراهب القمص "سرابيون السرياني" والذى ترهبن عام 2003 ليكون أسقفا لمنطقة شرق النيل وسيكون أسمه "فام"، وعمل في الدير في كافة المهام وخدم في دير الأنبا توماس لمدة عام.





وأوضح أنه سيتم سيامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى وله في الرهبنة 31 عاما وسيكون أسقفا عاما لبعض المناطق في غرب أفريقيا، كما سيتم اختيار الراهب "سيداروس الصموئيلي" وله في الرهبنة 26 عاما ليكون أسقفا عاما لمنطقة عزبة النخل ، كما سيتم سيامة الراهب "زوسيما المحرقي" وخدم من قبل في عدة أماكن في الولايات المتحدة وخدم في هاواي وهونولولو وهونج كونج والفلبين والسويد، ليكون أسقفا عام لمنطقة شرق أسيا وسيكون اسمه "رويس".





وتابع قائلا، سيتم سيامة أبونا مارتيروس أفا مينا وله أعمال خدمة كبيرة في دير الشهيد مارمينا بمريوط، وخدمة لفترة قصيرة في دولة الإمارات وسوف يكون أسقفا لمنطقة عين شمس والمطرية وهى منطقة عامرة بالكنائس والأباء الكهنة، وترهب عام 2007 وتم اختيار اسم "اكسيوس" ليكون أسقفا على المنطقة.





وقدم قداسة البابا تواضروس شرحا لطقس السيامة الأسقفية، حيث سيتم تنظيم موكب من الشمامسة يضم الأباء الأساقفة الجدد، وبعدها سيتم قراءة التعهد الخاص بالأسقفية، ثم يلى ذلك رسامة ملابس الكهنوت من جميع أعضاء المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، وبعد ذلك سيتم المناداة على الأباء الأساقفة ، ثم تستكمل صلوات السيامة غدا في القداس الإلهي .



