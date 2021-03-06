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أخبار البلد

ننشر أسماء وأماكن خدمة الأساقفة الجدد بالكنيسة الأرثوذكسية

السبت 06/مارس/2021 - 07:33 م
تجليس نيافة الأنبا
تجليس نيافة الأنبا مكاريوس أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها
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سامح سلام
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الأباء الرهبان في درجة الأسقفية وذلك خلا الصلوات التى تشهدها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة .

والأبوان الأسقفان هما:
- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.
- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.


أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:


- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم "الأنبا أغابيوس" 
- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها باسم "الأنبا فلوباتير"
- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها. باسم "الأنبا فام"
- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.باسم "الأنبا جوزيف" 
- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل. باسم "الأنبا سيداروس" 
- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.باسم "الأنبا رويس" 
- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية باسم "الأنبا اكسيوس"
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح، كما قدم الشكر أيضا لرجال الشرطة المصرية على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية من الجيل الرابع ونفتخر بها في كل العالم. 
وأكد  قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له خلال الاحتفال بسيامة 7 أساقفة جدد وتجليس أسقفين آخرين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - أنه للمرة الأولى يجتمع أعضاء المجمع المقدس في كاتدرائية ميلاد المسيح وهى المرة الأولى التى تشهد سيامة أسقفية بها، كما تم اليوم أيضا تعليق الأجراس بالكاتدرائية، لافتا إلى مشاركة 107 من الأباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس في الصلوات التى تتم اليوم.

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