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رياضة

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون

السبت 06/مارس/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق أستون فيلا مع نظيره ولفرهامبتون بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم" بريميرليج".

أستون فيلا أضاع فرصتين للتسجيل عن طريق أولي واتكينز الذي ارتطمت تسديدته في الدقيقة الرابعة بالعارضة، وفي الدقيقة 15، ارتطمت تسديدة كونسا مدافع أستون فيلا بالقائم.

وفي الشوط الثاني، أهدر المغربي روماني سايس أخطر فرص اللقاء لولفرهامبتون بتسديده الكرة خارج المرمى الخالي من حارس أستون فيلا في الدقيقة 60، ليستمر هذا الحال حتى نهاية المباراة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 40 في المركز التاسع، ورصيد ولفرهامبتون للنقطة 35 في المركز الثاني عشر.

وشارك أحمد المحمدي في المباراة بالكامل مع أستون فيلا، فيما لعب تريزيجيه أساسيًا حتى تم استبداله بديفيز في الدقيقة 78.
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