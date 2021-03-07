ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

الأحد 07/مارس/2021 - 11:34 ص
اتهامات ثقيلة بحق
اتهامات ثقيلة بحق كومو
Advertisements
محمد علي

اتهمت مساعدة ثالثة  لحاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، المسئول  بـ"التحرش"  بها خلال فترة عملها معه، ما رفع العدد الإجمالي للمعترفات  ضد كومو  إلى خمس نساء، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن، إضافة إلى صحف ومنصات أمريكية أخرى.


وقالت آنا ليس (35 عاما)، التي عملت كمساعدة لسياسة وعمليات أندرو كومو بين عامي 2013 و2015، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه خلال فترة وجودها في إدارته، أجبرها الحاكم على القيام بأعمال غير مرغوب فيها.

وزعمت إنه تعرض لها بشكل فج يمتلئ بالوقاحة وسوء السلوك، في اعتداء على حريتها.

أوضحت "آنا ليس" أن هذه التطورات حدثت لأنها كانت تعمل في عامها الأول في إدارته، حيث كانت تجلس على مكتب بالقرب من مكتبه في الغرفة التنفيذية لكابيتول ولاية نيويورك في ألباني، لافتة إلى إنها في البداية اعتبرت أن تصرفات كومو عبارة عن مغازلة غير مؤذية، ثم بدأت في النهاية في رؤيتها على أنها تجاوز كبير.

من جهة أخرى، صرحت كارين هينتون (62 عاما)، لصحيفة "واشنطن بوست"، حول حادثة استدعاها فيها كومو إلى غرفته في الفندق "ذات الإضاءة الخافتة''، وقام بالتعرض لها بعد مناسبة عمل في عام 2000، لكنها استطاعت الهروب منه.

وترفع افصاحات السيدات عددهن إلى خمس، حيث يتهمن الحاكم الديمقراطي الذي يقود ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، بالتحرش الجنسي.

وسبق إن زعمت،  ليندسي بويلان، مساعدته السابقة،أنه في إحدى المرات وبعد اجتماع خاص، قام كومو بالتعرض لها.

 كما قالت المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، والتي تدعى شارلوت بينيت، إنه "عينها" لتسليته أثناء فترة عملها معه.


وسبق واعتذر كومو عن اتهامات التحرش، قائلا إنه "سيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم".

وقال كومو في مؤتمر صحفي: "أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح، كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق".

وتابع: "أشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه".

ويواجه كومو  دعوات للاستقالة، بعد اتهامه بالحرش الجنسي من قبل 5 نساء.

 ودافع "ريتش أزوباردي ، أحد كبار مستشاري كومو ، لشبكة سي إن إن  عن الحاكم وقال "لقد غطى الصحفيون نشاطات الحاكم أندرو كومو لمدة 14 عامًا وشاهدوه وهو يقبل الرجال والنساء ويقف لالتقاط الصور مع الجميع .. هذا ما يفعله الناس خلال ممارستهم السياسة ".

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقالة 9 من كبار مسئولي الصحة العامة في نيويورك

للمرة الثانية.. حاكم نيويورك يواجه تهما بالتحرش الجنسي

بايدن يدعم التحقيق في اتهام حاكم نيويورك بالاعتداء الجنسي

من الصدارة إلى المحاكمة.. جرائم جنسية تطارد حاكم نيويورك واتهامات شاذة تهدد مستقبله السياسي.. مساعدتا كومو السابقتين تفضحان وقائع تحرشه بهما

تعليق مفاجئ من حاكم نيويورك بعد اتهامه بالتحرش

جرائم جنسية.. تفاصيل اتهام حاكم نيويورك بالتحرش للمرة الثالثة‎

ترشيحاتنا

متى ترفع أعمال العباد إلى الله؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

بعد واقعة سقارة.. محاضر فورية للتصدي لإلقاء القمامة بترع وشوارع الجيزة

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

غبي منه فيه .. لص ينفذ عملية سطو كبرى وفيلم يكشف جريمته

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر