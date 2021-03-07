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أخبار البلد

بكاتدرائية ميلاد المسيح.. البابا تواضروس يشرح طقس سيامة الأساقفة الجدد

الأحد 07/مارس/2021 - 11:21 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن بداية طقس سيامة الأباء الأساقفة تكون بعد قراءة الإبركسيس وهو سفر أعمال الرسل، ويعتبر الآباء الأساقفة هم خلفاء الرسل في أحمالهم ومسئولياتهم.

وأضاف البابا تواضروس - خلال قداس سيامة 7 أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - يرسم الكاهن بعد صلاة الصلح لأنه المصلي والذي ينادي: "تصالحوا مع الله" كقول بولس الرسول، ومن المناسب أن يقرأ الأسقف سفر أعمال الرسل قبل أن يمارس مسؤوليته، السفر الذي يحكي جهاد الآباء الرسل وأعمالهم في الكرازة والرعاية والخدمة ويرسل له الله من خلال هذا السفر رسائل ليبدأ خدمته بداية صحيحة.

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وتابع قائلا، سوف نبدأ الطقس حيث يجلس الآباء السبعة أمام المذبح، ونبدأ الصلوات ويشترك فيها كل الآباء المطارنة والأساقفة الموجودين، ثم يضع بعض المطارنة والأساقفة أيديهم على كتف الآباء السبعة، ثم تبدأ سيامة كل أب بمسؤولياته باسمه الجديد ويلبس لبس الكهنوت الجديد، ثم صلوات الشكر ويشترك فيها كل الآباء الموجودين.. تابعوا الطقس لأنه طقس جميل ولا يكرر وكل خطوة فيه لها معاني وكل صلاة لها معني كبيرة في عملية السيامة.

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وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس تجليس  وسيامة أساقفة جدد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.

يشارك في الصلوات التى بدات الليلة الماضية الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. 

والأبوان الأسقفان هما، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها، ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة. 

أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم: الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم "الأنبا أغابيوس"، والراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها باسم "الأنبا فلوباتير"، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها. باسم "الأنبا فام"، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.باسم "الأنبا جوزيف"، والراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل. باسم "الأنبا سيداروس" ، والراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.باسم "الأنبا رويس"، والراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية باسم "الأنبا اكسيوس".
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